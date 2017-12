Jonge entrepreneurs OLV pitchen ideeën in Dragons Den

Poll Een kliko met maden...of meer betalen?

20:30 BREDA - Bredanaars klaagden deze zomer steen en been over het nieuwe afvalsysteem, waardoor de maden in de afvalbakken krioelden. De enige oplossing: de kliko's vaker legen, maar dat kost vier tot vijf ton. Dat kan de gemeente niet zomaar betalen, schrijft wethouder Paul de Beer (Financiën) in een raadsbrief.