Jonge discotheek bang voor faillissement: ‘Club Fix vergoelijkt geweld eigen beveiligers’

TILBURG - BREDA - De eigenaren van de ondergrondse Club FIX in Tilburg vergoelijken het geweld dat hun beveiligers gebruikten in de nieuwjaarsnacht. Dat zei de jurist van burgemeester Theo Weterings van de gemeente Tilburg dinsdag bij de rechtbank in Breda.

Vanwege het geweld dat de beveiligers gebruikten, besloot Weterings de discotheek op het Pieter Vreedeplein voor acht weken te sluiten. Dat is onterecht, stellen eigenaren Sjaam Paragh en Zakaria Elkhanza van de club. Zij spanden daarom een kort geding aan tegen de burgemeester. Dat diende dinsdag.

Opstootjes

Er waren op de vroege ochtend van 1 januari verschillende opstootjes bij Club FIX. Daarvan werden beelden gemaakt. Op zeker moment zou een bedrijfsleider tot driemaal toe zijn geslagen. Op de beelden is vervolgens te zien dat beveiligers en horecapersoneel achter de geweldplegers aan gingen, zelfs tot buiten op het plein. Daarbij zouden beveiligers hebben geslagen. Even ervoor schopte een bezoeker die de club niet in mocht tegen een deur. Daarop is ook die bezoeker door een beveiliger geslagen.

Quote Ik vraag me af of het zo heftig was dat de burgemees­ter in redelijk­heid heeft kunnen besluiten tot sluiting. Ali Nasir, advocaat Club Fix

Vlakke hand

Advocaat Ali Nasir van Club FIX ontkent dat ze de situatie goedpraten. ,,Daar is geen sprake van.'' Wel huurde de discotheek een deskundige in die de beelden analyseerde. Die stelde dat er mogelijk minder aan de hand was dan de beelden doen geloven. Nasir: ,,De beelden ogen heftig, dat is zo. Maar ik vraag me af of het zo heftig was dat de burgemeester in redelijkheid heeft kunnen besluiten tot sluiting.'' Het zou erom gaan of bezoekers met de vuist of vlakke hand zijn geslagen.

Verschillende geslagen bezoekers hebben aangifte gedaan tegen de beveiligers. Die zijn meteen op non-actief gesteld door de club. ,,Zolang het onderzoek nog loopt.”

Quote De continuïteit wordt bedreigd. Twee of vier weken sluiting was nog wel te overzien geweest, maar dit is te veel. Ali Nasir, advocaat Club Fix

Noodsituatie

Tijdens het kort geding kwam ook de precaire financiële situatie aan de orde. Sjaam Paragh denkt dat de sluiting hem bijna 85.000 euro gaat kosten. Hij weet nog niet waarvan hij dat gaat betalen. Hij somde op wat voor bedragen op de rekeningen van Club FIX staan en die bedragen zijn bij lange na niet het bedrag dat nodig is.

Gevreesd moet worden voor het einde van de club die nog geen anderhalf jaar open is. Nasir noemde het een 'noodsituatie'. ,,De continuïteit wordt bedreigd. Twee of vier weken sluiting was nog wel te overzien geweest, maar dit is te veel.''

De burgemeester had voor een kortere periode van sluiten kunnen kiezen, maar omdat het al de tweede keer is dat de club is gesloten, koos hij voor acht weken. Vorig jaar werd de club na de vondst van een vuurwapen al zes weken gesloten.