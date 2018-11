Jonge dennen en berkjes rooien om de Oude Buisse Heide bij Achtmaal heide te laten zijn

De heide verdwijnt langzaamaan in Nederland; er wordt geschat dat er nog zo'n 1% over is. Een heide is per definitie cultuurlandschap. Ofwel: door mensen aangelegd en onderhouden. Op het perceel van de Oude Buisse Heide waar deze zaterdagochtend gewerkt werd, is al zo'n vier á vijf jaar geen onderhoud meer gepleegd, schat boswachter Kees Akkermans in. En dus werd er zaterdagmorgen gesnoeid en gezaagd. Onder anderen door negen kinderen vanuit Jeugd Natuurgroep IVN Roosendaal. Zij ondernemen iedere maand 'iets' met de natuur en hebben derhalve ook een verregaande interesse in die natuur. Ook vanuit Sjors Sportief & Creatief zijn natuurliefhebbende kinderen bezig op de heide.