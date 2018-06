Jonge Bredase opnieuw verkracht: 'Ben het vertrouwen in de mensheid kwijt'

Het meisje was in 2016 pas 16 toen ze door een loverboy werd uitgebuit en in de prostitutie moest werken. Een man uit Helmond maakte misbruik van het feit dat het slecht met haar ging. Hij liet haar zelfs zonder condoom werken. De man werd vorig jaar tot twee jaar cel veroordeeld. Het meisje was voor de pooier gevlucht en kwam daarna in een inrichting. Ze kwam landelijk in het nieuws toen ze er in augustus 2016 wegliep en een week vermist was. Ze liet toen via een advocaat weten dat het goed met haar ging en dat iedereen haar met rust moest laten.