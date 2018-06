Jonge Bredanaars in finale AH Product Pitch met spray voor toiletpapier

Het product is heel simpel, maar effectief. In plaats van vochtig toiletpapier gebruiken (dat voor verstoppingen zorgt in het riool) spuit je met de BUTTLER spray op een normaal velletje toiletpapier. Het normale velletje wordt dan omgetoverd tot een vochtig stukje papier. Het verschil zit hem in de natuurlijke ingrediënten. ,,Na aanraking met water wordt het papier direct verpulverd", vertelt mede-ontwerper Dalderup. ,,De resten van het gesprayde doekje zijn ook recyclebaar."

Inspiratie

Claessens en Dalderup kwamen op het idee toen ze voor het schap stonden van middelen voor 'het kleine kamertje'. ,,We zijn altijd al opzoek geweest naar ruimte voor innovatie", zegt Dalderup. ,,Toen we de WC-producten zagen liggen, kwamen we al snel op de conclusie dat het niet aansluit bij de eisen van de consument. Het vochtige toiletpapier heeft veel negatieve kanten en zal verdwijnen uit het schap, dus besloten wij om een alternatief te ontwerpen."

In de winkel

Mochten de twee Bredanaars met de BUTTLER spray de finale winnen van de Albert Heijn Product Pitch, dan wordt hun product opgenomen in het assortiment van de winkel.,,De prijs van de spray zal ongeveer rond de vier euro liggen. Dat is vergeleken met een groot pak vochtig toiletpapier bijna vier keer zo goedkoop", legt Dalderup uit.



Dalderup denkt dat een top drie plek bij de wedstrijd haalbaar is. ,,Onze spray is het enige product dat 'non-food' is. We hebben al ideeën voor meer handige producten voor in het toilet, bijvoorbeeld een houder voor een smartphone en de spray voor op de wc. We hebben genoeg ambitie, dus de toekomst ziet er zeer positief uit."