Johnny Lion (1941-2019) was liever anoniem in de Bredase Belcrum dan een popidool

Of je hem nou bij de supermarkt in zijn Bredase woonwijk Belcrum tegenkwam of ergens met hem afsprak, hij nam de tijd en reeg met zijn immer ondeugende blik de anekdotes aan elkaar. Maakte jij een grap, dan moest hij onbedaarlijk lachen en zei in nog altijd plat Haags: ‘Die is goed, mag ik die ook gebruiken?’

Sophietje

Johnny Lion is tot in de eeuwigheid verbonden aan zijn grootste hit: Sophietje uit 1965. Iedereen kan het nog meeneuriën, het door Gerrit den Braber bij wijze van grap geschreven nummer over Johnny’s toenmalige vriendin Sophie van Kleef. Het was een cover van het Zweedse liedje Fröken Fräken.

Veel minder mensen weten dat hij daarvoor met de rock-‘n-rollband Jumping Jewels mateloos populair was, in 1961 een nummer-1-hit had met Wheels en met name in het Verre Oosten een status had, die bijna vergelijkbaar was met die van The Beatles.

Onvrijheid

Vrij snel na Sophietje besloot hij te stoppen als zanger, hij had er moeite mee om een popidool te zijn. In een interview met BN DeStem zei hij in 2000: “Ik werd er helemaal raar van. In het Verre Oosten was die populariteit nog wel leuk. Maar in Nederland kon ik met die onvrijheid niet omgaan. Dingen die me dierbaar waren, zoals naar de bioscoop gaan, kon ik niet meer.”

Quote Twaalf ambachten en dertien ongelukken? Nee, zie mij liever als een kat met negen levens, want ik leidde vroeger een woest leven Johnny Lion in 2000

Na zijn zangcarrière deed hij van alles. Met Sophie runde hij een aantal boetieks, hij woonde een tijdje op Ibiza, maakte films, acteerde, schreef filmmuziek (Brandende Liefde), fotografeerde, regisseerde circussen, maakte interviews voor Panorama, was jaren perschef voor diverse circussen en nam incidenteel nog een plaatje op. Als ‘twaalf ambachten, dertien ongelukken’ wilde de artistieke duizendpoot zijn loopbaan niet zien. “Nee, zie mij liever als een kat met negen levens, want ik leidde vroeger een woest leven", zei hij in het interview in 2000.

Circus Boltini

Volledig scherm Johnny Lion met zijn grote liefde Mariska, die enkele maanden voor zijn overlijden is gestorven. Met het circus had Johnny een bijzondere band. Hij trad samen met Rob de Nijs op bij Boltini en werd later smoorverliefd op een nichtje van circusdirecteur Tony Boltini, acrobate Mariska Akkerman. “Een vrouw van een magistrale schoonheid.” Hij leerde haar kennen in 1968. Pas bij het weerzien in 1988 sloeg de vlam over. Ze gingen samen in Breda wonen, in de knusse wijk Belcrum, waar Johnny genoot van zijn anonimiteit.

In 2002 trouwden ze op het Bredase stadhuis. Op de bruiloft zong hij zowaar weer eens, speciaal voor zijn circusprinses, die in september 2018 stierf na een lang ziekbed. Johnny, die ook al ziek was, was ontroostbaar. Alzheimer, longkanker en liefdesverdriet waren te sterke vijanden, daar kon zelfs geen Haagse humor tegenop. Slechts enkele maanden na Mariska is nu ook Johnny Lion overleden.

Volledig scherm De hoes van Sophietje © Jacques Hendriks