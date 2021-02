John Zagers (1966-2020) was overal bij en deed altijd als laatste het licht uit

IJspret voorbij? Deze ‘indoor’ ijsbaan is volgeboekt: ‘Mensen hebben de smaak te pakken’

15 februari De vakantie is begonnen en dat blijkt ook uit de drukte bij kunstijsbaan Optisport in Breda. Schaatsliefhebbers lijken er nog geen genoeg van te hebben, want de ijsbaan zit de komende dagen helemaal vol. De enige manier om aan een plekje te komen is door te wachten op een annulering of een nieuw tijdslot.