John G. krijgt vier jaar cel voor drugsimperium

Drie mannen, waaronder twee Britse broers, zijn hiervoor tot achttien jaar cel veroordeeld. Eén van de Britten wist lange tijd uit handen van justitie te blijven, maar kon in juni in Colombia worden aangehouden.



De fatale aanslag vond hoogstwaarschijnlijk plaats in opdracht van de later in Malaga geliquideerde Amsterdammer Samir 'Scarface' Bouyakhrichan, destijds één van grootste drugscriminelen in Europa. Hij hield John G. verantwoordelijk voor de diefstal van 400 kilo cocaïne uit een loods in Antwerpen. Amsterdamse criminelen, waaronder Scarface, hadden in de partij drugs geïnvesteerd.