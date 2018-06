John Cleese komt naar Breda! Bekijk zijn 8 beste momenten

Dead Parrot Sketch

Monty Python’s Flying Circus. Seizoen één, aflevering acht. 1969

De grote doorbraak van John Cleese als komediant kwam als onderdeel van het zeskoppige Monty Python. Deze legendarische sketch moet iedereen gezien hebben. John Cleese gaat verhaal halen bij de eigenaar van een dierenwinkel (Michael Palin) omdat zijn zojuist aangeschafte papegaai (,,een Norwegian Blue, prachtig verenkleed”) wel érg inactief is. Als bij nadere inspectie blijkt dat de levenloze papegaai met spijkers aan zijn kooi zit vastgenageld om overeind te blijven, volgt een hilarische discussie over het welzijn van de Norwegian Blue, afgesloten door een prachtig rijtje Britse eufemismen voor ‘dood’ waar een mens een leven lang plezier van heeft.

De Franse Pestkop

Monty Python and the Holy Grail, 1975

Het is een onmogelijke opdracht om één fragment uit de Monty Python-films te kiezen. Zowel The Holy Grail als The Life of Brian zijn van begin tot eind gevuld met goede grappen en scènes, waarvan dit fragment een uitstekend voorbeeld is. Koning Arthur en zijn gevolg komen op hun queeste om de heilige graal te vinden langs een kasteel dat bezet blijk door de Fransen. Deze slaan, bij monde van John Cleese, Arthur’s uitnodiging om mee te gaan op zoek naar de Graal op uiterst onbeleefde wijze af. Dit gaat gepaard met een aantal uiterst originele scheldwoorden in het Engels en niet mis te verstane handgebaren. Het verwarde gezelschap van Arthur staat erbij en kijkt ernaar, totdat Sir Galahad (Michael Palin) antwoordt op ongekend Britse wijze: ,,Is there someone else up there we can talk to?”.

Uitzicht op zee

Fawlty Towers, seizoen twee, aflevering één, 1979.

Naast Monty Python is tv-serie Fawlty Towers het meest bekende wapenfeit van John Cleese. De door hem en zijn toenmalige vrouw Connie Booth geschreven serie, over een hotel waar werkelijk alles misgaat, staat bij velen terecht te boek als één van de beste komedieseries ooit gemaakt. De afwisselend hysterische, nare en meelijwekkende hoteleigenaar Basil Fawlty (Cleese) poogt al deze mislopende situaties op te lossen op de minst diplomatieke manier denkbaar. Zo ook in dit fragment waar een slechthorende dame op leeftijd klaagt over haar kamer en het tegenvallende uitzicht op zee. Reactie van Basil: ,,Je kunt de zee wél zien. Daar, tussen het land en de lucht.”

Betrapt door zijn vrouw

A Fish Called Wanda, 1988

De meest opmerkelijke film die John Cleese schreef na Monty Python en Fawlty Towers is A Fish Called Wanda uit 1988. In deze vreemde komedie over een juwelenroof en de nasleep daarvan speelt John Cleese de rol van advocaat Archie, die wordt verleid door een lid van de roofgroep. Uiteraard komt zijn vrouw vroeger dan gepland terug van de opera. De scene die daarop volgt is een klassieke vertoning van Cleese zijn mix van onhandigheid en naïviteit.

Rouwspeech Graham Chapman

Toespraak op de uitvaart van mede-Pyhton Graham Chapman, 1989

Graham Chapman was één van de leden van Monty Python. Hij schreef veel van zijn materiaal samen met Cleese, waaronder de zo bekend geworden Parrot Sketch uit het eerste fragment. Hij overleed in 1989 aan de gevolgen van kanker, en de toespraak die Cleese op zijn uitvaart hield is even legendarisch als veel werk van de groep zelf. De speech is grappig door de reeks eufemismen voor ‘dood’ die rechtstreeks uit eerdergenoemde sketch komen, maar geeft bovenal een kijkje in een geest waar komedie meer is dan grappenmakerij. Komedie is ook een specifieke kijk op de wereld, de drang om zaken van de onderkant te willen zien en rapporteren wat je daar ziet - nieuwsgierigheid naar sociale conventies en plezier in het ontmaskeren van ongeschreven regels.

‘Aw yes, Mr. 007’

The World is Not Enough, 1999 en Die Another Day, 2002

De carrière van Cleese na de jaren tachtig laat zich lezen als een kwaliteitsachtbaan. Hij speelde gastrollen in grote filmproducties - wellicht het meest bekend zijn de rollen als R en zijn latere promotie tot Q in de James Bond-films The World is Not Enough en Die Another Day en zijn rol als Haast Onthoofde Henk in de eerste twee Harry Potter-films. Deze gastrollen zijn vaak, hoewel niet onverdienstelijk, afhankelijk van Cleese zijn reputatie als ‘grappige man’ - hij krijgt een lach door alleen maar in beeld te komen. Zo ook dit fragment, waarin hij de werking van een geavanceerde jas uitlegt aan 007 (‘Uw rechterarm gaat in de rechtermouw, uw linkerarm in de andere’). Uiteindelijk niet meer dan flauwe slapstick.

‘Dutch’ volgens de Britten

John Cleese over Nederlanders als gast in College Tour, 2014

De laatste jaren is John Cleese op tournee. Na reünieoptredens met Monty Python in 2014 trekt hij de wereld rond met anekdotes, grappen en observaties. Hij is nooit te beroerd aan te schuiven bij een talkshow om zijn mening te geven, zoals in College Tour. Cleese bespreekt hier de negatieve connotatie van het woord ‘dutch’ in de Engelse taal, zo blijkt ‘a dutch wife’ synoniem voor opblaaspop. Ook vertelt hij een anekdote: hoe een dame ooit, na een leuk avontuur op de hotelkamer van Cleese, in lachen uitbarstte omdat ze plots in het gezicht van Basil Fawlty staarde. Verwacht tijdens de voorstelling in Breda meer van zulks.

Ministerie van Gekke Loopjes

Monty Python’s Flying Circus, aflevering 14, 1970