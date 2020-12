John Bas en zijn piepers, prinses en pekinees

Dieren zuchten onder vuurwerk­stress: ‘Hij is nog angstig, maar heeft geen medicatie meer nodig’

30 december BREDA/OOSTERHOUT - Knallend vuurwerk, we worden er in deze tijd regelmatig door opgeschrikt. Ook voor dieren is het geen pretje. "Ik heb een hond geholpen die door een glazen plaat was gesprongen.”