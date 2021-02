Joggers zijn slecht zichtbaar en zorgen voor gevaarlijke situaties in Breda

Joggers en wandelaars vinden het tegenwoordig doodnormaal om op de openbare weg te lopen. Zeker als er sneeuw ligt. Dat dat geregeld tot gevaarlijke situaties leidt, daar trekt de hedendaagse hardloper of wandelaar zich weinig van aan. Op het fietspad of de weg ben je echter verkeersdeelnemer en moet je goed zichtbaar zijn.

Oproep om goed zichtbaar op pad te gaan

Loop zoveel mogelijk op de stoep

Daan Quaars, wethouder mobiliteit: ,,Top dat zoveel mensen lekker naar buiten gaan en een frisse neus halen. Ook veel jongeren zie ik tegenwoordig een rondje buiten lopen. Laten we met elkaar op onze en elkaars veiligheid letten, zeker in het donker. Loop dus zoveel mogelijk op de stoep. Of gebruik een lampje op plekken waar geen stoep is.”

Een gevaar voor fietsers

De afgelopen periode ziet de gemeente een grote toename van mensen die een blokje om doen. ‘Voetgangers zijn niet allemaal goed zichtbaar en daardoor vallen ze ook niet op voor andere weggebruikers. Dit speelt met name in het buitengebied waar geen voetpaden aanwezig zijn maar ook binnen de bebouwde kom is het verstandig om goed zichtbaar te zijn. De gemeente heeft de laatste tijd verschillende meldingen gekregen over dat voetgangers die op het fietspad bij Etten Leur lopen en daarbij een gevaar vormen voor de fietsers’, aldus de gemeentewoordvoerder.