Joggers lopen de deur plat op zoek naar schoenen: ‘Met kunst- en vliegwerk kon ik mijn voorraad op peil houden’

Brandstich­ter die flat in Breda moest verlaten krijgt eindelijk de hulp waar hij al die tijd om schreeuwde

17 augustus BREDA - De man die in februari zijn appartement in de Sint Ignatiusstraat in Breda in de brand stak en daarna werd uitgezet door woningcorporatie Alwel gaat langdurig worden geholpen aan zijn problemen. Dat bleek maandag bij de rechtbank in Breda.