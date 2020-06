Joeri Minses nog zes jaar burgemeester

Hoge Vucht: ‘Niet altijd halleluja, maar er gebeuren hier zo veel mooie dingen’

19:00 BREDA - Cindy wordt er weleens moe van: altijd gaat het over het slechte imago van haar wijk. Tuurlijk, er zijn veel schoolverlaters. Er is een tweedeling. Er is armoede. Ja, de wijk Hoge Vucht in Breda is kwetsbaar. Maar: ,,Er gebeuren hier zo veel mooie dingen. Kijk maar om je heen ...”