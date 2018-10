Het thema dit jaar is ‘Herdenken is opnieuw Nadenken’. De herdenking in de kathedraal begint om 19.00 uur met een optreden van het Koor tegen de Wind mee. Studenten van het Cingelcollege dragen gedichten voor. Na de lezing van Job Cohen begint vanuit de kathedraal een stille tocht naar de joodse synagoge in de Schoolstraat. Hier zal Philip Soesan spreken over het leven van Barend Cohen die in de oorlogsjaren gemeenteraadslid was voor de SDAP in Breda en die in het concentratiekamp Sobibor op 9 april 1943 omkwam.