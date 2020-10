Jo Worst (83) stopt bij worstkraam Baarle-Nassau: ‘De leeftijd gaat tellen, maar ik zou zo een café beginnen’

BAARLE-NASSAU/BERGEN OP ZOOM - Negentien jaar lang was Jo Kelderman (83) een bekend gezicht bij de worstkraam in het winkelcentrum van Baarle-Nassau. ,,Nu de kraam is verkocht, zit ik zonder werk", zegt de energieke marktvrouw die bekend staat als Jo Worst.

,,Elke zondag stond ik in de worstkraam van Peeters Vlees met zult, bloedworst, rookworst en boerenworst. Ik heb ervan genoten. Ik ben graag tussen de mensen.”

Ik zou het liefste doorwerken

Kelderman is nog fit, maar de in Bergen op Zoom opgegroeide handelsvrouw merkt dat de leeftijd gaat tellen. ,,Ik zou het liefste doorwerken, maar ik voel dat ik niet alles meer kan. Mijn kinderen zeiden alle drie dat het tijd werd om te stoppen. Nu heeft de eigenaar de kraam verkocht, dus is het sneller afgelopen dan ik verwacht had.”

Ik hou niet van ‘kouwe errepels’

Kelderman begon op de markt in 2001 op een leeftijd dat de meeste mensen met pensioen gaan. ,,Ik was 64, maar ik zag het wel zitten. Ik zie oude mensen die haakwerkjes maken of zitten te tekenen. Dan zou ik stapelgek worden. Ik moet tussen de mensen staan. Ik hou van drukte. Er kwamen zoveel leuke klanten naar de worstkraam. Deftige mensen zag je daar niet. Dat vond ik best. Ik hou niet van kouwe errepels. Van die lui met een hoge dunk van zichzelf moet ik niks hebben. Ik behandel iedereen hetzelfde, van directeur tot werkvrouw, gewoon direct zijn en geen komedie spelen. Maar wel vrolijk. Daarom heb ik veel contacten met klanten. Als de markt vanwege corona dicht moest zei een van hen ‘Ach Jo dan kom je toch gezellig naar ons toe. Heb ik gedaan. Lekker bijpraten, uitsmijter eten, fantastisch.”

Volledig scherm BAARLE-NASSAU - Jo 'Worst' Kelderman tijdens haar afscheid van de worstkraam in Baarle-Nassau. © Franciscus Deelen

Moeder verkocht stroopbollen

Vanuit haar flatwoning in Bergen op Zoom zie je Zeeland liggen. Vlakbij de Bergse haven is ze opgegroeid. ,,Mijn vader werkte in de haven. Schepen legden aan met vaten vol stroop voor de bakkers. Als de lege vaten terug gingen, zat er nog stroop in. Mijn moeder haalde dat er uit en maakte er stroopbollen van. Die verkocht ze. Zo ben ik ook. Een handelsvrouw. Ik heb van alles gedaan in mijn leven. Ik heb in de Ligafabriek gewerkt, in snoepfabriek Matthijs. Tijdens de kermis paste ik als kindermeisje op de kermiskinderen.”

Van binnen waren het goede mensen

Kelderman trouwt en begint een frituur in Putte en twee jaar later café Heidegalm bij een natuurgebied in Kalmthout. ,,Dat was een toeristische trekpleister. Daarnaast hadden we een café in het dorp zelf. Een echt wielercafé. Eddie Merckx heeft zich een keer in de keuken om staan kleden hahaha.” Eind jaren zeventig werkt ze in café De Kempen in Antwerpen. ,,Ook vlakbij de haven. Daar kwamen de dokwerkers. Bruut volk. ‘Eee Ollander koffie!’ brulden ze. Ik reageerde daar nooit op en schonk gewoon koffie. De eerste betalen, de tweede gratis. Dan liep ik met de kan rond. Ze gedroegen zich als honden, maar ik kon er goed mee omgaan. Van binnen waren het goeie mensen.”

Samen naar de koers kijken. En iedere zondag dansen

Haar laatste café 't Polderke was het leukste. ,,Daar kwamen allemaal ouderwetse mensen. Lekker gewoon. Samen naar de koers kijken. En iedere zondag dansen.”

Ze pakt de elpees uit de kast. Will Tura, Dancing Antwerpen met een Decaporgel en Heintje. ,,Die gezelligheid zie je bijna niet meer. Ik ben een gewone volksvrouw en ik heb geleefd. Nu ga ik iedere dag een flink eind lopen en 's middags kijk ik naar het wielrennen. De sport, de actie, het publiek en de speaker. Dat bruist en leeft van alle kanten. En nog twee keer per week naar het café. Dan drink ik Schrobbelèr. 'Jo dat jij dat nog kan’, zeggen ze dan, maar ik stop op tijd en schakel over op water of tonic.”

Ik ga de markt missen

Voor de fotograaf van de krant kruipt ze nog een keer in de rol van Jo Worst en trekt haar karakteristieke schort aan met de lichtgroene strepen en de rode knoopjes. ,,Ik ga de markt missen, maar met een aantal klanten blijf ik contact houden. Zo is het bij mij altijd gegaan. Ik heb nog vrienden op de kermis en in de cafés. Sterker nog, ik zou zo weer een café willen beginnen.”