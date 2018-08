'Jij gaat eraan meisje!' Milde straf voor stalker uit Breda die zijn leven betert

,,Jij gaat eraan meisje! Dit huis gaat in de fik (..). Vannacht ga je branden (..). Ik maak je kapot". Een 43-jarige Bredanaar beperkte zich niet tot zulke ernstige verbale bedreigingen. Hij sloeg en schopte zijn ex-partner en zwaaide in de richting van haar hoofd met een zware houten balk.

En niet zelden waren hun kinderen van vijf en tien jaar oud getuigen van dergelijke onverkwikkelijke taferelen. Voor in totaal tien van zulke strafbare feiten - gepleegd in 2015, 2016 en 2017 - moest de man zich twee weken geleden verantwoorden in de beklaagdenbank. Niet alleen zijn voormalige vrouw werd slachtoffer van zijn (doods-)bedreigingen en fysieke geweld. Ook vijf andere personen kregen te maken met zijn gewelddadige karakter.

De man had lang een relatie met de vrouw. De verhouding liep echter spaak door psychische problemen en wietverslaving. Hij werd agressief, bleef bedreigen en mishandelde zijn ex en anderen. Hij heeft naar eigen zeggen zijn leven nu weer op de rit. Nieuwe vriendin, nieuw werk, afgekickt en hij ziet zelfs zijn kinderen weer. Door zijn persoonlijkheidsstoornis heeft hij nog weleens problemen, maar hij heeft geen ruzie meer met zijn ex. Mede vanwege deze positieve wending eiste de officier geen onvoorwaardelijke celstraf. Wel had hij eigenlijk een langere taakstraf van 200 uur in petto. De rechtbank is milder.