Jihad H. ging veel te hard door rood en doodde fietser Sten (28) in Breda: ‘Hufterig en asociaal rijgedrag’

Verbodzo­nes in de Bouverijen, omdat bewoners niet in de vakken parkeren

10:39 BREDA - In nieuwbouwwijk de Bouverijen in Teteringen wordt in vier straten een parkeerverbodzone ingesteld, omdat sommige wijkbewoners hun auto's buiten de parkeervakken neerzetten. Hierdoor ontstaan verkeersonveilige situaties in de smalle straten.