Jeugdzorginstelling Juzt snel in de uitverkoop

Dat blijkt uit een vergevorderd noodplan dat voor de instelling met 600 werknemers is opgesteld. De belangrijkste onderdelen van Juzt, de tehuizen waar probleemjongeren intern zijn zoals De Krabbebossen bij Rijsbergen of Laanzicht in Teteringen, worden zelfs al eerder van de hand gedaan. Die zouden al voor oktober in andere handen moeten zijn.

Gesloten beurs

Daarbij heeft Juzt een scenario voor ogen waarbij andere zorgpartijen met gesloten beurs deze tehuizen overnemen, inclusief het personeel dat daar nu nog voor Juzt werkzaam is. Het gaat daarbij om honderden medewerkers die, zo zegt het noodplan, onder vergelijkbare arbeidsvoorwaarden bij de nieuwe werkgever aan de slag kunnen gaan als nu bij Juzt.

Daarna is het de beurt aan de andere onderdelen van Juzt om afgestoten te worden zoals de begeleid woonprojecten en de kinderdagbehandelcentra in Roosendaal, Breda en Oosterhout. Die moeten tussen oktober en december van de hand zijn gedaan.

Noodlening

Het plan waar momenteel de laatste hand aan wordt gelegd, is opgesteld door de raad van bestuur van Juzt, in samenspraak met de gemeenten in West-Brabant die eerder dit jaar met een noodlening van 2,6 miljoen euro over de brug kwamen omdat Juzt anders failliet zou zijn gegaan. Ook het ministerie van Gezondheidszorg en Jeugd heeft naar het ontmantelingsplan gekeken.

Sociaal plan

Vakbond FNV is kritisch over het noodplan omdat er niets in staat over een sociaal plan voor de medewerkers die Juzt nog telt. ,,Zij mogen niet de dupe worden van de ontwikkelingen‘’, zegt bestuurder Janny Koppens. ,,Maar de raad van bestuur vindt zo'n sociaal plan niet nodig omdat het gros van de medewerkers straks hetzelfde werk kan blijven doen, onder dezelfde arbeidsvoorwaarden, alleen voor een andere werkgever.‘’

Garanties

De vakbond eist harde garanties dat de werknemers er straks niet op achteruit gaan, of nog slechter, zonder werk komen te zitten. Bestuursvoorzitter Esther Overweter was maandag niet voor commentaar bereikbaar. Onduidelijk is de positie van de ondernemingsraad van Juzt, die advies moet uitbrengen over de plannen. Ook OR-voorzitter Arjan Bosma was gisteren onbereikbaar.

Bezuinigingen

Direct aanleiding voor de financiele problemen bij Juzt is de overgang van de jeugdzorg van het Rijk naar de gemeenten in 2015. Die ging met enorme bezuinigingen gepaard waardoor de instelling bij wie de West-Brabantse gemeenten jeugdzorg inkopen, steeds dieper in het financiële moeras zonk. Juzt sneed zich bovendien in de vingers door de afgelopen jaren veel medewerkers te ontslaan en de gaten die daardoor ontstonden, te moeten opvullen met dure interimmers.

Jeugdinstelling De Krabbebossen, gelegen in de bossen tussen Breda en Rijsbergen, is één van de onderdelen van Juzt die de komende maanden overgaan naar een andere zorgaanbieder.

Datzelfde geldt voor jeugdinstelling De Vliethoeve in het Zeeuwse Kortgene.