Jeugdvakantieweken slaan door corona een jaartje over: 'Timmer erop los, maar wel thuis’

De kinderen hadden hun bouwtekeningen al gemaakt. Maar de praktijk is door corona een stuk weerbarstiger: de 28ste editie van de Jeugdvakantieweek Raamsdonksveer is gecanceld. ,,De ontwerpen worden bewaard'', zegt voorzitter Coen van Wanrooij. ,,Daar gaan we volgend jaar mee aan de slag.''

Geen hutten bouwen, de speurtocht gaat niet door, de parade met verklede kinderen 'door hun eigen dorp' op vrijdag 14 augustus, het hoogtepunt van vijf dagen vertier, blijft een droom. Van Wanrooij: ,,Het is heel vreemd, dit is nog nooit voorgekomen.‘’

Dongemond College

Een heel klein beetje hoop heeft hij nog. ,,Misschien worden de maatregelen iets versoepeld, dat je één dag iets mag organiseren. Daar zullen we onmiddellijk op inspringen met een spellendag of een andere leuke activiteit bij het Dongemond College.''

Het alternatief om online te gaan, ziet Van Wanrooij niet zitten. ,,Onze doelgroep is de buitenkinderen. Die ene week, aan het einde van de zomervakantie, daar kijken velen naar uit. Zij die vanwege een krappe portemonnee van hun ouders het vertier vooral in en rondom het eigen huis moeten zoeken, jongens en meisjes die na vijf weken weer zo graag hun vriendjes en vriendinnetjes zien om er onbekommerd mee te spelen, dat biedt de jeugdvakantieweek."

Belcrum

Timmer erop los! Dat zou het thema zijn van Timmerfestival Belcrum in Breda. Dat wordt sinds zeven jaar in de laatste week van de zomervakantie in voor kinderen van groep vier tot en met acht gehouden. Maar van 17 tot en 20 augustus is het geluid van zaag en hamer niet te horen: corona is de grote spelbreker.

,,Heel erg jammer'', zegt initiatiefnemer Martien Kuipers. ,,Het timmerfestival was heel populair, er deden altijd zo'n honderd tot honderdvijftig kinderen aan mee.'' Ook voor sommige bedrijven is het een aderlating. ,,Die hebben een jaar lang pallets voor ons gespaard. Die moeten we dus ook teleurstellen. We balen. Het is al de tweede teleurstelling op rij, want de burenbrunch ging ook al niet door.‘’



Er wordt over een alternatief nagedacht, waardoor die stapel pallets toch een beetje zal slinken. ,,Online willen we tips aan kinderen en ouders geven hoe ze thuis, in hun eigen tuin, aan slag kunnen voor een eigen bouwsel. Misschien bouwen we er een wedstrijdelement in. Dat ze een foto maken van hun bouwwerk, dat wordt beoordeeld door een vakjury.‘’

Vijf unieke verhalen

Voor de Dongense Zomerspelen is een alternatief gevonden: de Thuispelen. ,,Voor de vijf traditionele groepen hebben we vijf unieke verhalen bedacht. Die brengen we via een video, daarna kunnen de kinderen thuis aan de slag'', vertelt Karlijn Agterberg van de organisatie.

En er is meer. ,,Na overleg met de gemeente mogen we voor elke groep buiten een sport-en speldagdeel aanbieden. Zo kunnen kinderen de figuren in het verhaal in het echt ontmoeten.''