Jeugdtheaterfestival 39Graden is in Breda van start gegaan

BREDA - In Podium Bloos is vanavond festival 39Graden van start gegaan. Vanaf nu is het theater een weekend lang is het koortsige middelpunt van voorstellingen die eigenlijk van en voor jongeren zijn, maar die inmiddels heel wat volwassenen weten te boeien.

Toneel? ,,Nou eigenlijk is het uitgegroeid tot wel wat meer”, zegt Ben de Vugt van Podium Bloos. Het evenement dat in 2009 begon als jeugdtheaterfestival, biedt tien jaar later een keur aan disciplines. Van toneel en dans, tot circus en spoken word. Met een toefje beeldende kunst in de vorm van film en fotografie. Alles gemaakt door jongeren vanaf een jaar of 15. Die er soms langere tijd begeleid aan werkten.

,,Want”, zegt De Vugt: ,,Dat is inmiddels ook veranderd. Aanvankelijk was 39Graden alleen een festival van een weekend. Inmiddels is het een naam waaronder jongeren gedurende het jaar vaker intensief met een coach met theater aan de slag gaan.” Wat zij leerden is te zien op het festival.

Stokvishallen

Een festival dat door de jaren heen fysiek de vleugels uitsloeg. Niet langer is het louter geconcentreerd in Podium Bloos, ook zijn er activiteiten in omliggende gebouwen, zoals in de Stokvishallen. En in de Belcrum zelf, waar de vroegere huiskamerroute deze zondag is vervangen door ‘Urban Routes’: optredens als dance, spoken word en hiphop op verrassende plekken in de wijk Belcrum.

Hiphop is er trouwens volop zaterdagavond, wanneer om 21.30 uur de Arnhemse theatergroep Dieheleding een hoogtepuntje op de planken brengt met Fox Populi: een opzwepende, gehiphopte versie van het middeleeuwse verhaal van de Vos Reynaerde.

Gouden Thermometers

Het festival sluit traditiegetrouw zondag af met de uitreiking van de Gouden Thermometer, een prijs voor de meest in het oog springende voorstelling.