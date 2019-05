Jeugdtheater sluit in Bredase Paul Windhausenweg Dodenherdenking af

BREDA - Meteen na de Nationale Dodenherdenking op de Dam, is er in de Paul Windhausenweg in Breda jeugdtheater. De voorstelling maakt deel uit van het landelijke project Theater Na de Dam.

Theater Na de Dam werd tien jaar geleden geboren. Idee was dat de Tweede Wereldoorlog op steeds grotere afstand van jongere generaties kwam te staan. Met theater wordt geprobeerd mensen beter na te laten denken over oorlog, de betekenis ervan en over hoe de gevolgen van de gebeurtenissen van toen nog steeds merkbaar zijn.

Het project is zo uitgegroeid dat inmiddels na de herdenking in heel Nederland meer dan honderd voorstellingen zijn te zien.

Dertien Dingen

Van al die voorstellingen zijn er 34 voor en/of door jongeren. Zoals in Breda. Daar brengt jongerentheaterwerkplaats Ctrl-f de productie Dertien Dingen.

Onder begeleiding van de Bredase theatermakers Hanna van Mourik Broekman en Jorg van den Kieboom zochten de jongeren ouderen in Breda op en vroegen hen hoe het was om jong te zijn tijdens de oorlog. De gesprekken, verhalen en herinneringen vormden de basis van de voorstelling. Waarbij als leidraad is gekozen voor de troost en het gevoel van veiligheid die alledaagse spullen kunnen bieden. Objecten kunnen een thuisgevoel geven. Het verdwijnen ervan kan heel ingrijpend zijn.