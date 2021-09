Jeugdrechter Susanne Tempel: ‘Gevangenis is de straat in het kwadraat en maakt ook veel kapot in een jongere’

VIDEO Overmatige drinkers zitten vooral in Zundert en Alp­hen-Chaam

17 september ALPHEN-CHAAM/ZUNDERT – Van alle gemeentes die Brabant rijk is wonen in Oirschot de stevigste drinkers van deze provincie. Waar gemiddeld zo’n zes procent van de Nederlanders ‘overmatig’ veel alcohol nuttigt, gaat het in deze plaats om tien procent. De gemeentes Zundert, Alphen-Chaam, Hilvarenbeek, Asten en Cranendonck volgen met negen procent.