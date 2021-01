Jeugdhulp? Kijk voortaan eerst beter naar wat je als ouder zélf kunt doen, zegt Breda

In de nieuwe verordening Jeugdhulp gaat Breda strakker sturen. Een van de maatregelen is dat ouders die een aanvraag doen voor jeugdhulp voortaan met een vragenlijst te maken krijgen. Eerst wordt het probleem in kaart gebracht, vervolgens wordt gekeken welke hulp nodig is en welke mogelijkheden ouders hebben om zelf hulp te bieden.

‘De verantwoordelijkheid voor veilig en gezond opgroeien, ligt bij de ouders en de jeugdigen zelf', zo staat er in de verordening. ‘Dit kan betekenen dat een ouder zijn of haar carrière zal moeten bijstellen om voor het kind beschikbaar te zijn en de noodzakelijke zorg te kunnen bieden.’

Quote Een kind dat hulp nodig heeft, moet daar op kunnen rekenen. We moeten kijken wat ouders hierin zelf kunnen betekenen Marieke Peereboom (VVD)

Vrouwen komen onder druk te staan

Sommige politieke partijen vinden dat een slechte zaak. ,,Vooral vrouwen komen onder druk te staan", zegt Inge Verdaasdonk (SP). ,,Onder druk je carrière opzeggen, dat vind ik controversieel", stelt Marike de Nobel (GroenLinks).

Marieke Peereboom (VVD): ,,Een kind dat hulp nodig heeft, moet daar op kunnen rekenen. We moeten kijken wat ouders hierin zelf kunnen betekenen.” Mocht dat om een of andere reden niet lukken ‘dan zal de gemeente bijspringen’, zo valt in de verordening te lezen.

Tarief informeel pgb flink naar beneden

Opnieuw was er discussie over het informeel pgb. Als ouders of iemand uit hun netwerk persoonlijke zorg aan hun kind bieden, kan een informeel pgb worden aangevraagd. In Breda maken 82 gezinnen hier gebruik van. De gemeente gaat voortaan aan de hand van een vaste vragenlijst in kaart brengen welk deel van de hulpvraag door de ouders opgelost kan worden. Dat kan worden aangevuld ‘met een individuele voorziening’. Het tarief dat ouders krijgen voor een informele pgb zakt naar 11,20 euro.

Als het inkomen van ouders met een informele pgb onder de grens van 120 procent van het wettelijk minimum loon terecht komt, dan is er een financieel vangnet van de gemeente. Ondanks kritiek van CDA, SP, GroenLinks en Breda Beslist dat de tekst, ondanks allerlei aanpassingen, nog steeds onduidelijk is, werd de verordening Jeugdhulp aangenomen.