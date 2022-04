Jeugd-tbs voor doden van Megan (15) handhaven, vindt aanklager van het Hof

Eerbetoon aan doodgesto­ken Megan (15): 'Waarom zou je een mes op zak hebben?’

In Breda is een bankje onthuld ter nagedachtenis aan de 15-jarige Megan, die in augustus 2019 door messteken om het leven kwam. De ouders van het meisje hopen dat het bankje ervoor zorgt dat hun dochter nooit zal worden vergeten, maar vooral ook dat jongeren met elkaar het gesprek aan zullen gaan over geweld en het bezit van messen.

24 april