‘Jeugd is de dupe van corona’

Waar ben je zelf vaak te vinden in Rijen?

,,Ik zit vaak bij de hockeyclub of bij Café-Eeterij ’t Vermaeck. Vóór de coronamaatregelen moest ik altijd op vrijdag trainen bij de hockey, daarna ging ik vaak door naar het café. Ik heb een leuk, gevarieerd hockeyteam. Ik ben toevallig de jongste speler.’’

Hoe is het om op te groeien in West-Brabant? Waar houden jongeren zich mee bezig? We laten hen in deze rubriek aan het woord. Vandaag Lars Spijkers (18) uit Rijen.



De ‘derde helft’ zit er voorlopig niet in. De sportkantines zijn sinds vorige week gesloten vanwege het coronavirus. Wat vind je daarvan?

,,Dat vind ik wel een slechte zaak. Ik heb het gevoel dat jongeren de dupe zijn in de coronacrisis. Je kunt niet voor altijd onze vrijheid afpakken. Nu moeten we na het douchen gelijk naar huis, dat voelt heel gek.’’

De horeca moet de komende weken sluiten om 22.00 uur. Mis je het uitgaan?

,,Ik mis het heel erg. Toen ik het hoorde, was ik teleurgesteld. Ik dacht: here we go again. Dan is het natuurlijk nog hopen dat het maar drie weken duurt en de maatregelen niet worden verlengd. Ik heb binnenkort een borrel met de studievereniging van school; ik hoop dat die wel doorgaat.’’

Hoe spreek je nu af met je vrienden?

,,Het wordt ’s middags naar het café gaan in plaats van in de avond, denk ik. Als dat niet gaat, spreek ik met een paar vrienden weleens bij iemand thuis af. Deze situatie bespaart me wel geld, haha.’’

Je studeert journalistiek. Wil je voor tv werken?

,,Ik denk dat journalist worden, mijn roeping is. Toen ik jonger was, werd ik verliefd op het vak, omdat mijn oom onder andere bij de NOS werkte. Ik wilde eerst altijd aan de slag met beeld en geluid, maar nadat ik vorig jaar begon op de Fontys Hogeschool voor journalistiek, ben ik erachter gekomen dat ik schrijven ook heel leuk vind. Uiteindelijk hoop ik te eindigen in de sportjournalistiek.’’

Ben je verslaafd aan je telefoon?

,,Als ik er zo over nadenk, denk ik van wel. Op een iPhone heb je de functie ‘schermtijd’. Die geeft aan hoeveel uur je per dag op je telefoon zit. Ik zag laatst dat ik de acht uur per dag wel haal. Dat komt vooral door de app TikTok. Eerst vond ik het een rare app, maar nu kan ik uren kijken naar de filmpjes die erop worden geplaatst.’’

Blijf je voor altijd in Rijen wonen?

,,Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat ik ooit terug naar Tilburg verhuis, waar ik ben geboren. Het leven in een stad past denk ik beter bij mij.’’

Wat is er minder leuk aan Rijen?

,,Dat er zoveel NAC-supporters zijn, haha! Rijen ligt precies tussen Breda en Tilburg in, waardoor een deel van de mensen voor NAC is, en een ander deel fan is van Willem ll. We maken altijd grapjes met de supporters onderling over voetbal en dagen elkaar een beetje uit. Ikzelf ben natuurlijk voor Willem ll.’’

Paspoort Lars Spijkers (18), Rijen

Woont met: vader Harold, moeder Claudia en zusje Lotte

Huisdieren: nee

Studie: tweedejaarsstudent journalistiek aan Fontys Hogeschool

Hobby’s: uitgaan, hockeyen en fitnessen

Bijbaantje: vulploegleider bij Albert Heijn in Rijen

Verliefd: nee