Jeugd Belcrum timmert er weer op los: ‘Dit is een kwestie van bruut rammen, maar ze leren snel’

Vakantie vieren op Buurtcam­ping Breda Hoge Vucht

27 augustus BREDA - ,,Weet je, de meeste kinderen die hier zijn kunnen niet op vakantie. Voor hen is dit juist hun vakantie.” Op het terrein van voetbalvereniging Advendo is buurtcamping Breda Hoge Vucht verrezen, waarmee een lang gekoesterde droom van buurtbewoners eindelijk in vervulling is gegaan.