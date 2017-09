Jes (70) zit ingeklemd tussen kippen, geiten en varkens in Baarle-Nassau

BAARLE-NASSAU - Of hij er spijt van heeft, dat hij juist hier in het prachtige buitengebied van Baarle-Nassau een optrekje kocht. ,,Natuurlijk. Dan had ik mijn energie wel ergens anders ingestoken'', zegt Jes Seegers (70) aan de keukentafel van de monumentale boerderij aan Klein Bedaf 5. Een adres met een verhaal.

Hij is kort van adem, wandelt aan de rollator. Tenger, wat gebogen. Resultaat van een opsomming van longziekten: longemfyseem, longschimmels en ouderwetse bronchitis die een constante ontsteking aan de luchtwegen veroorzaakt. Hij was al kwetsbaar voor longklachten (COPD), maar vijf jaar geleden verergerde zijn gezondheidssituatie in snel tempo. ,,Elke inspanning is er nu een te veel'', zegt Seegers geflankeerd door zijn vrouw Marian (68).

Genieten

Vijftien jaar geleden kocht het stel (vier dochters) de fraaie en vrij gelegen boerderij die teruggaat naar 1828, met 3,5 hectare aan grond. Seegers had een betonbedrijf in Baarle, dorp waar hij geboren is. Hij verkocht zijn goedlopende bedrijf om te gaan genieten van het vrije leven en de natuur.

Een flinke renovatie en het idyllische optrekje was compleet. ,,Het is zo prachtig hier'', kijkt hij naar buiten. Toen, en nu nog steeds.

Dat ze van lieverlee gemangeld zouden raken tussen kippen, varkens en geiten: ,,Dat konden we niet voorzien.'' Althans: ,,De geiten en varkens waren er nog niet. De kippen wel, daar konden we mee leven. Er was wel al iets aan de gang met een geitenstal, maar daar hebben we nooit zo op gelet. Je moet alles zelf uitzoeken en in de gaten houden. We wonen hier vrijwel alleen, op één woning na, een stuk verderop.''

LOG

Al snel na intrek in de boerderij kreeg het gebied de ingrijpende status van Landbouwontwikkelingsgebied (LOG), uitbreidingsgebied voor intensieve veeteelt. Seegers klom in de pen: ,,Tot aan de gedeputeerde toe.'' Het mocht niet baten.

Met de jaren raakte het gezin ingeklemd tussen inmiddels twee kippenbedrijven, een varkenshouderij en geitenstal. In een straal van 50 tot 400 meter. De verergering van de longklachten van Seegers bleven niet onopgemerkt. Een Brabants urgentieteam van provincie- en GGD-mensen ontfermde zich over hem. Er werd een poging gedaan de boerderij te verkopen aan de omliggende veehouders. Maar onderhandelingen liepen spaak op de prijs. Komt bij dat de gemeente Baarle-Nassau een herbestemming met dieren onwenselijk acht.

Procedure

Het urgentieteam werd begin dit jaar opgeheven. Intussen stapelt de procedure op nu het pluimveebedrijf pal aan de overkant wil uitbreiden met 60.000 kippen. De bestuursrechter in Breda gaf Seegers gelijk en vindt de uitbreiding in strijd met de Brabantse Verordening Ruimte.

De beroepszaak ligt nu bij de Raad van State. Inzet: is de boerderij van Seegers een 'geurgevoelig object' of niet?' ,,Ik heb ongelooflijk veel last van mijn luchtwegen en mijn gezondheid zal nog verder achteruit gaan als een grote kippenstal schuin tegenover mijn woning mag bouwen'', verdedigde Seegers zich onlangs tijdens de zitting.

Met steun van de lokale ABC Milieugroep: ,,Het lokale leefmilieu is in het geding, vanwege de enorme concentratie vleeskuikens, varkens en geiten en de daarbij behorende uitstoot van ziektekiemen, ammoniak, fijnstof en stank.''

Brieven

Seegers laat brieven zien van zijn huisarts en longarts. Met een eenduidige strekking: ,,Verhuizen is verstandig.'' Of er bewijzen zijn dat de verdere aantasting van de longen van de stallen komt: ,,Het is aannemelijk. Maar het valt moeilijk aan te tonen. Je kan niet zeggen uit die of die hoek in de stal komt het. We hebben gewoon pech gehad. Dat we aangewezen zijn'', zegt hij over het LOG.

Extra wrang: ,,De boerderij is cultureel erfgoed, is met vergunningen gerestaureerd. In het Verdrag van Granada staat het: 'Bescherming van erfgoed is een essentieel doel van de ruimtelijke ordening'. Dat zijn gewoon Europese regels.'' Het stel is nu in afwachting van de uitspraak. Seegers, die hulp krijgt bij spieroefeningen en een dosis medicijnen slikt, heeft zelf maar een makelaar ingeschakeld. ,,Maar wil ik het allemaal nog wel, verhuizen? Alles op gang brengen, ik ben gewoon uitgeput.''

Volledig scherm Jes Seegers lijdt aan diverse longziekten, volgens hem zo goed als zeker veroorzaakt door de omliggende vee- en kippenhouderijen. © Johan Wouters

