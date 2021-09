Jeroen Bruijns wordt lijsttrekker CDA Breda: ‘Hij heeft Breda in zijn dna’

Zeer content

,,We zijn zeer content met de benoeming van Jeroen als onze lijsttrekker. Een energieke, herkenbare en benaderbare volksvertegenwoordiger die Breda in zijn dna heeft’’, aldus De Jong.

Hij omschrijft de kersverse lijsttrekker als ‘een scherp debater die het CDA-geluid uitstekend over kan brengen’: ,,Bovendien is gebleken dat hij samen met de fractie in staat is verschillen te overbruggen en niet bang is tegenspraak te bieden om Breda recht te doen.’’

Zelf zegt Bruijns dat hij er naar uitziet Bredase bewoners, verenigingen en bedrijven weer te spreken Breda. ,,Als we mensen verbinden en onze krachten bundelen, dan kunnen we de grote uitdagingen van deze tijd overwinnen’’, voorspelt de lijsttrekker. ,,De woningopgave, een gezonde leefomgeving en een bloeiende samenleving na de pandemie, zijn taken die we niet alleen aan de markt of overheid kunnen overlaten. Daar zullen we samen verantwoordelijkheid voor moeten nemen.’’