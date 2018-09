Jeroen Bruijns is de nieuwe CDA-aanvoerder in Breda

BREDA - Het heeft een paar maanden geduurd maar het CDA in Breda heeft weer een fractievoorzitter: Jeroen Bruijns (28) gaat de kar trekken. Bruijns volgt Bob Bergkamp op, die in juni naar de gemeente Oldebroek is vertrokken om daar wethouder te worden.

Het Bredase CDA heeft roerige jaren achte de rug. In de vorige raadsperiode halveerde de fractie door interne strubbelingen van zes naar drie raadsleden. Onder aanvoering van de gelouterde politicus Bob Bergkamp herpakte de partij zich bij verkiezingen in maart. De partij haalde weer zes zetels en werd op basis van stemmen de tweede partij in Breda. Meeregeren zat er echter niet in waardoor het CDA in de oppositie kwam. En toen vertrok Bergkamp in juni opeens.

De fractie heeft er ruim drie maanden mee gewacht om een opvolger aan te wijzen. Dat is Jeroen Bruijns geworden, zo brengt hij nu zelf naar buiten. Bruijns is sinds 2014 raadslid, werkt al projectleider voor de gemeente Baarle-Nassau en is bezig zijn master-scriptie af te ronden voor de studie bestuurskunde. Aan het slot van de vorige raadsperiode was hij ook al even fractievoorzitter, nadat de fractie uiteen was gevallen.

Waarom heeft het zo lang geduurd? Voor de buitenwacht kan het er op lijken dat er nu weer gedoe in de fractie is.

"Dat kan zo overkomen, maar er is niets aan de hand. Wij hebben juist een hechte, sterke club. Wij hebben gewoon het reces eerst laten passeren en rustig bekeken wat ieders rol is. Ook omdat niet iedereen gelijk terug was van vakantie heeft het even geduurd. Uiteindelijk ben ik unaniem door de rest van de fractie gevraagd om het te gaan doen. Dat geeft me heel veel vertrouwen."

Toen Thierry Aartsen vorige week opeens als fractievoorzitter bij de VVD vertrok, werd direct een opvolger benoemd. Hadden jullie dan geen plan B?

"Dat Bob zo snel zou vertrekken, kwam ook voor ons als een verrassing. Er stond inderdaad niet opeens een opvolger klaar. Daar was ook de lijst niet op samengesteld. Binnen onze fractie zitten mensen met veel verschillende kwaliteiten. Christien de Moor is bijvoorbeeld sterk in het sociale domein, terwijl Caspar Rutten juridisch en economisch heel goed is. Zelf loop ik, ondanks dat ik pas 28 ben, al tien jaar in de politiek rond, zowel lokaal als landelijk. Met die ervaring denk ik wel een goede fractievoorzitter te kunnen zijn."

Bergkamp zei bij het aantreden van het VVD-D66-PvdA-college dat het coalitie-akkoord veel overeenkomsten vertoond met het CDA-programma. Maakt dat het oppositievoeren niet lastig?