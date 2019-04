Jensen na stoppen talkshow: 'Peter van der Vorst is radicaal links, logisch dat dit gebeurt’

BREDA - Robert Jensen noemt Peter van der Vorst, de nieuwe tv-baas van RTL, een ‘radicaal linkse activist’. Volgens de talkshowhost zou de Bredanaar zijn programma om die reden niet leuk hebben gevonden. ,,Als zo’n iemand dan de baas wordt van een tv-zender, dan kun je ervan uit gaan dat hij dit niet het leukste programma in zijn schema vindt. Het is logisch dat zoiets dan gebeurt”, zei Jensen over het stoppen van zijn programma in de Coen en Sander Show.

Jensen verduidelijkte op Radio 538 dat vooraf al met RTL was afgesproken dat zijn show in april zou gaan eindigen. ,,Al die zure linkse journalisten vinden het prachtig dat ik van de buis ben gehaald, terwijl het eigenlijk gewoon na 24 weken is gestopt,” aldus Jensen.

Volgens Jensen hadden de lage kijkcijfers vooral met profvoetbal te maken. ,,Mijn programma doet het heel goed bij mannen tussen de 20 en 49. Het enige probleem met hen is, die kijken heel veel voetbal, en eigenlijk alleen maar voetbal. Het probleem is dat ik iedere dinsdagavond zat tegenover Ajax, of de Champions League.”

Ruzie

Bovendien was het volgens Jensen te verwachten dat zijn show zou stoppen, nadat Peter van der Vorst werd aangesteld als programmadirecteur. Tussen de twee was er ruzie ontstaan nadat hij de Bredanaar ‘teringlijer en ‘hypocriete klootzak’ had genoemd.

Daar heeft Jensen geen spijt van. ,,Hij had een nare column over mij geschreven. Hij schreef echt verschrikkelijke en domme insinuaties op. Over de Tweede Wereldoorlog en zo. Compleet absurd. Ik had hem dus helemaal afgemaakt in die podcast en hem een teringlijer genoemd.”

‘Het was meteen lachen’