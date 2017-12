Jelle ten Rouwelaar trots op moddervette cheque voor zijn Army

BREDA - Het was op alle fronten een mooie zaterdagavond in het Rat Verlegh stadion. Een gedreven pot voetbal die het, voor de club, wonderlijke jaar 2017 met een overtuigende winstpartij afsloot. Maar zoals het bij NAC vaak het geval is, viel er meer te vieren dan het voetbal alleen.

Een clubicoon werd uitgezwaaid. Jelle ten Rouwelaar, de onverschrokken doelman met 9 seizoenen en meer dan 300 wedstrijden onder de lat, kreeg een laatste ereronde door het stadion. Een stadion dat hem luidkeels nog één keer de eeuwig durende waardering en steun beloofde. Maar wat geeft je een man als Ten Rouwelaar als afscheidscadeau?

Avondje NAC

De club ging om tafel zitten met Stichting Samen voor NAC en het Jeugdsportfonds Breda en samen kwamen tot de conclusie dat een eigen leger, Jelle’s Army, en een bijbehorende tribune het minste was dat ze konden doen. Een leger en een tribune die volledig in het teken staan van het mogelijk maken dat het voor ieder kind in Breda mogelijk wordt om te sporten en de magie van een Avondje NAC mee te maken. Ook als de financiële en logistieke middelen het thuis niet toelaten.

Moddervette cheque

Zaterdagavond werd Jelle, in een vol eigen huis, de eerste opgehaalde resultaten gepresenteerd. Een moddervette cheque voor de stichting met daarop een bedrag van 45.774 euro. Trots liep de voormalige doelbewaarder naar zijn eigen, nieuwe hoek in het stadion om dit te vieren. Want vak D1 op de Hoofdtribune is vanaf dit weekend de officiële thuisbasis van Jelle’s Army.

Geen afscheid

Na de wedstrijd kijkt Ten Rouwelaar terug op een mooie avond en met frisse zin naar de toekomst van zijn Army. “Dit was een mooie avond. Drie puntjes en dit fantastische resultaat dat we met zijn allen voor elkaar hebben gekregen voor Jelle’s Army. Het draait vanavond niet om mij. Het voelt voor mij helemaal niet als een afscheid."

"Als ik dan vanavond kijk wat we in zo’n korte tijd hebben opgehaald en kunnen gaan betekenen, ongelooflijk. Dat ik dit nu kan delen met de kinderen op mijn eigen tribune in mijn eigen stadion, dat is gewoon super."