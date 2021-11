Jella (9) en Kaissar (10) dragen nu een mondkapje op school: ‘Vergeet hem soms wel op te doen’

De scholen gingen deze maandag gewoon open. Voor iedereen in het onderwijs en voor alle ouders met jonge kinderen was dat de belangrijkste uitkomst van de laatste persconferentie. Nieuw is wel dat de leerlingen vanaf groep 6 van de basisscholen een mondkapje op moeten. Hoe ging dat? Was er weerstand, waren er veel ouders met vragen? ,,We zijn vooral heel blij dat de basisscholen open mogen blijven.’’