JEKA-spelertjes in actie tegen Salomonseilanden

,,Het was totale chaos, maar vooral erg grappig om mee te maken”, blikt de tweeling Thomas en Finn de Grauw terug. Ze spelen beide in JEKA O11. Het zeventigtal wint van het drietal, afkomstig uit de andere kant van de wereld: na 30 minuten staat er 5-0 op het scorebord.



De jeugdwedstrijd was feitelijk de opmaat naar de wedstrijd tussen het eerste van JEKA en de Salomonseilanden. Voormalig NAC-trainer Wim Rijsbergen is thans bondscoach van de eilandengroep uit de Pacific en is hier in voorbereiding op de Pacific Games, deze zomer. Het team is vast voornemens dit toernooi te gaan winnen. ,,We spelen nogal veel wedstrijden nu. Het valt me alles bij elkaar niet tegen; we wonnen al van AFC, toch de amateurkampioen van Nederland”, klinkt het gehaast.