JEKA gaat voor de jeugd: meer gediplomeerde trainers

JEKA, met 1.700 leden de grootste voetbalvereniging in Breda, gaat flink investeren in de jeugd. Er worden extra gediplomeerde jeugdtrainers aangesteld die over de schouders van goedwillende ouders die op het trainingsveld staan, gaan meekijken en adviezen geven.

,,Met die professionalisering willen we over vijf jaar met alle jeugdteams op het hoogste niveau in Breda meedraaien’’, klinkt het ambitieus uit de mond van voorzitter Philip Bos. Vooralsnog gaat het om de aanstelling van drie extra gediplomeerde trainers bovenop de trainers die al bij JEKA actief zijn. Ze gaan met ingang van komend voetbalseizoen aan de slag.

De stap in het doorgaans opportunistische voetbalwereldje waar veel amateurclubs vooral oog hebben voor het eerste elftal en niet schromen de portemonnee te trekken om spelers voor het eerste te halen, is opmerkelijk. ,,Wij kiezen heel bewust voor de basis’’, zegt Bos. ,,En dan zou het best kunnen dat op den duur daar ook ons eerste elftal van gaat profiteren.’’

Nieuw kunstgrasveld

Behalve meer gediplomeerde trainers investeert de club deze zomer ook tonnen in een nieuw kunstgrasveld en wordt het aantal lichtmasten uitgebreid. Een noodzakelijke stap, zegt de voorzitter, om de elftallen meer te kunnen laten trainen. ,,Kunstgras kan je nu eenmaal veel meer belasten dan echt gras.’’

Pakweg vijf jaar geleden waren de investeringen die JEKA nu doet, ondenkbaar. De club stond er financieel een stuk minder florissant voor dan nu. Spaargeld was er amper. ,,Dat kwam’’, zegt penningmeester Mark Haagh, ,,omdat de organisatie minder strak was. Er was onvoldoende inzicht waar het geld binnen de club allemaal naar toe ging.’’ Dat is nu anders. Het aantal betaalde krachten werd afgebouwd en veel meer taken gingen naar vrijwilligers. Sindsdien houdt de club, die werkt met een begroting van zes ton, ieder seizoen wat over, variërend van zo’n 60.000 tot 90.000 euro waarmee nieuwe investeringen gedaan kunnen worden.

‘Rijk? Ik noem het liever solide’

Is JEKA daarmee een rijke club geworden? Bos trekt bijna een vies gezicht. ,,Rijk? Ik zou het liever solide noemen. We zitten op iedere euro. En dat moet ook want als je teugels laat vieren dan ben je binnen de kortste keren, om in jouw bewoordingen te blijven, een arme club.‘’

Enquête

Dat er met ingang van komend seizoen meer geld naar trainingsmogelijkheden gaat en extra begeleiding voor de jeugdteams, wordt breed gedragen binnen de club. Een enquête onder de leden waar veel respons op kwam, wees eerder al uit dat daar veel behoefte aan was. Bos, niet zonder trots. ,,En daar zijn we mee aan de slag gegaan. ,,Al onze breedtesporteams kunnen straks twee keer per week trainen en de selectieteams drie keer.‘’

Pyramide

En daar moet het vlaggenschip van de club, het eerste elftal, uiteindelijk van gaan profiteren? Dat is geen must, reageert Bos. ,,Wij zien de tweede klasse als een reëele ambitie en de eerste klasse als een leuke uitdaging.‘’ Maar stiekem hopen ze bij de club dat alle investeringen uiteindelijk wel wat gaan opleveren. Haagh: ,,Hoe breder de pyramide, hoe steviger de top.‘’