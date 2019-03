JEKA, DIA, Boeimeer en UVV willen extra kunstgras

Bij het aantreden van de nieuwe coalitie van VVD, PvdA en D66 is vorig jaar 1,8 miljoen euro uitgetrokken voor investeringen in accommodaties van sportverenigingen. De clubs moeten daar wel zelf aan meebetalen. Zo geldt voor kunstgras dat verenigingen daar twee derde aan bijdragen en de gemeente een derde. Een kunstgrasveld kost tussen de vier en vijf ton.

Nieuwe seizoen

“We zijn nu in gesprek met de vier clubs over de kunstgrasvelden. Als we tot overeenstemming komen, is mijn streven dat de velden met ingang van het nieuwe voetbalseizoen beschikbaar zijn,” aldus wethouder Daan Quaars.

De clubs vragen om kunstgrasvelden omdat ze hun ledenaantallen zien groeien en capaciteit te kort komen. Een kunstgrasveld kan vaker en intensiever gebruikt worden dan een gewoon veld. In de gemeente Breda zijn op dit moment zestien voetbal-kunstgrasvelden.

Van de vier clubs die een aanvraag hebben ingediend heeft alleen UVV in Ulvenhout nog geen kunstgrasveld. De andere drie hebben er al één (DIA in Teteringen) of zelfs twee (Boeimeer en JEKA). VV Baronie heeft momenteel de meeste kunstgrasvelden (drie) in Breda.

Advendo

Waar bovengenoemde clubs te weinig capaciteit hebben, zijn er ook verenigingen die meer velden hebben dan ze qua ledenaantal nodig hebben. Dat geldt met name voor Advendo. In tien jaar is daar het aantal leden gezakt van zeshonderd naar minder dan tweehonderd. Als die trend doorzet, dreigt in Breda-Noord de situatie te ontstaan dat daar helemaal geen voetbalvereniging meer is. SC Hoge Vucht, de andere club in Breda-Noord, is immers door de KNVB geroyeerd (al gaat het bestuur van Hoge Vucht daar nog tegen in beroep.)