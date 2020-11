Jeffrey (34) valt na hersenbloeding tussen wal en schip: ‘Hij kan geen vader zijn voor zijn kinderen’

Bredase boekhandel verlost van ongewenste camerapaal: ‘Jammer hoe het is gelopen’

14:13 BREDA - ‘Hoera, vanaf vandaag staan we niet meer voor paal’, kopt Guus Welten van de Vrije Boekhandel maandagochtend op Facebook. Het graafwerk is vandaag volop aan de gang voor de plaatsing van een camerapaal vlakbij het pand in de Veemarktstraat, op het pleintje.