Jeanet (77) uit Breda eindigt per ongeluk op rangeerterrein: 'Het leek wel een spooktrein'

De Bredase woonde dit weekeinde een congres bij van Beter Onderwijs voor Nederland (BON) in Amersfoort en overnachtte bij haar dochter in Baarn. Aan het begin van de avond aanvaardde zij de thuisreis. ,,Ik stapte in Baarn in de trein naar Utrecht. Er zat verder niemand in. Ik heb ook geen conducteur gezien. Ik moest via Rotterdam omrijden vanwege storingen en ook afgelopen week had ik met stroomstoringen te maken met de trein."

Meijs denkt dat Twitter haar zo in beslag heeft genomen dat ze de gelegenheid om uit te stappen in Utrecht finaal heeft gemist. Via datzelfde medium sloeg ze in eerste instantie alarm en kreeg ook meteen reactie van machinisten die hulp aanboden. Uiteindelijk alarmeerde ze via 112 de NS. ,,Die belden me dat ik niet in paniek moest raken. Daar was geen sprake van, zei ik, als jullie me maar wel komen bevrijden. Toen kwam er ineens een complete trein langszij, met machinist Niels. Hij vroeg of ik goed ter been was om over te stappen. Desnoods was ik op zijn rug gaan zitten. Niels is voor vandaag mijn held. Hij bood me zelfs nog iets te drinken en te eten aan.’’