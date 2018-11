Jean-Paul van Gastel brouwt eigen tripel: HAPJ ziet vanavond het licht

Geboren Bredanaar Van Gastel woont in Teteringen, Houwing is een horeca-exploitant uit Oisterwijk.

,,Wat is er mooier om je vriendschap te bekronen met een goed glas bier?", vraagt Van Gastel zonder een antwoord te verwachten.

De vrienden presenteren hun eerste brouwsel vanavond in The Inside, de veelbesproken uitgaansgelegenheid van Houwing. ,,Het is als een grap begonnen", vult Houwing aan. ,,Gewoon, een paar liter voor onszelf. Maar door de Facebookpagina is het behoorlijk uit de hand gelopen. En we zijn nu al van plan om in april een zomers bier te gaan brouwen.”

De oplage van HAPJ - een omgekeerde anagram van de eigen initialen - is tweeduizend liter geworden. Begin september stroomde het bier van Houwing en Van Gastel uit de ketels van de Oirschotse brouwerij Van de Oirsprong.

HAPJ komt niet in de winkelschappen te liggen. Het gaat wel naar enkele gerenommeerde horecabedrijven in Oisterwijk. ,,Op is op”, geeft Houwing aan.

Quote Aan het basisre­cept hebben we onze eigen draai gegeven: voller in de smaak en hoger in de alcohol Jean-Paul van Gastel

,,We zijn er de hele dag bij geweest", geeft Van Gastel aan dat ze zelf geen doorgewinterde brouwers zijn. ,,Van de mensen in Oirschot komt het basisrecept, maar we hebben daar wel onze eigen draai aan gegeven: voller in de smaak en hoger in de alcohol.” Met een alcoholpercentage van 8,4 procent mag HAPJ zich inderdaad een stevige tripel noemen.

