‘Je praat maar met één God, dat verandert niet’

BREDA/ROOSENDAAL - Het kerkbezoek in Nederland is door de coronapandemie flink teruggelopen. Alleen de gebedshuizen in West-Brabant zouden als een Gallisch dorpje weerstand weten te bieden tegen deze trend.

Of dit waar is? Een rondgang langs twee kerken levert een gemengd beeld op.

Wie op zaterdagavond een kwartier voor aankomst bij de Franciscuskerk te Breda binnenloopt ziet in eerste instantie niets geks. Natuurlijk staan zoals overal de stoelen uit elkaar en ligt er bij de ingang desinfectie, maar voor de rest?

Volgens Annie van Beers die even later komt aanfietsen vertelt dit echter niet het hele verhaal. ,,Het is hier ontzettend veranderd omdat er minder mensen komen, die hebben de tv ontdekt."

Quote Hier hebben ze stoelen weggehaald, terwijl het al zo'n hol gebouw was. Het geeft ook weinig sfeer zo zonder koor.”

Zelf was Van Beers misschien ook wel thuisgebleven als haar man vandaag niet had hoeven helpen met de dienst. De vrouw zegt simpelweg meer binding te hebben met de kerkdiensten op de televisie. Zo ziet ze vieringen uit heel het land van verschillende kanten en is het geluid altijd goed. ,,Hier hebben ze stoelen weggehaald, terwijl het al zo'n hol gebouw was. Het geeft ook weinig sfeer zo zonder koor."

Preek

Binnen in de koffiekamer bereidt pastoor Richard Lobo zich voor op zijn preek. Volgens hem lopen de bezoekersaantallen langzaam weer omhoog. Het dieptepunt was een dienst met 10 mensen en dat zijn er nu alweer 40.

Nog steeds 30 minder dan normaal, maar een hoopvolle tendens vindt Lobo. ,,We hebben gelukkig ook geen besmettingen gehad in onze kerk. Wel heb ik met een aantal mensen gesproken die in financiële problemen zijn gekomen."

Vertrouw op de Heer

De pastoor zegt verder te snappen dat sommige mensen uit angst niet durven te komen. Wel waarschuwt hij om bijbelse betekenissen aan de pandemie toe te schrijven. ,,Vertrouw op de Heer en volg de regels van de overheid. Deze pesten zijn niet van God, maar van de mens. We zijn hier om de aarde te beschermen, niet te vernietigen."

Uiteindelijk houdt Lobo zijn ceremonie voor 27 volgelingen.

Een dag later en 22 kilometer verderop bij de St. Josephkerk in Roosendaal klinkt er een hoopvoller geluid. Vanwege de corona zijn er van de 700 plekken 110 overgebleven en dat is elke zondag net genoeg. Zo vertelt althans de keurig bijgehouden presentielijst.

,,Ik vind dat niet gek. Juist nu hebben mensen behoefte om samen te komen en troost te zoeken", vertelt Corrie van As, die het kan weten.

Geen kopje koffie

Ze is zo'n vrijwilliger waar de kerken in Nederland grotendeels op draaien. Zo zit Van As in het koor, het secretariaat en helpt ze mee in het seniorencentrum. Tegelijk is de dienst ook hier veranderd.

Zo wordt er eveneens niet meegezongen en is er geen kopje koffie meer na de dienst. ,,Het bloemschikken gaat gelukkig nog wel door. Een eucharistieviering moet er natuurlijk wel een beetje feestelijk uitzien."

Volledig scherm De dienst gaat gewoon, maar velen volgen deze via de televisie. © Pix4Profs-Ron Magielse

Van As ziet in de pandemie dan ook vooral een aanleiding om als kerk creatiever te worden. Zo kan het kopje koffie volgens haar misschien wel in kleinere en informelere kring gedronken worden. En mocht de St. Josephkerk ooit zijn maximumcapaciteit bereiken, worden er dan mensen weggestuurd? ,,We zullen dan een creatieve oplossing moeten vinden, want dat wil onze pastoor echt niet."

Meezingen

Voor Cas van Beek is vlak voor aanvang in ieder geval nog genoeg plek in de herberg. Zoals iedereen gaat hij achter een groene stip zitten die anderhalve meter afstand op de kerkbankjes bewaart. De kerkganger verklaart dat hij door de coronapandemie niet anders of intenser is gaan geloven. ,,Er is maar één God waarmee je praat en dat verandert niet."

Wel mist Van Beek het koor en het meezingen dat hij soms heel zachtjes toch stiekem doet. ,,Ik hoop dat die snel terugkomen, volgens de richtlijnen voor koren mag dit ook als ze maar ver genoeg uit elkaar staan."

Collectezak

Een andere verandering die hem is opgevallen is de vrijgevigheid van de bezoekers in de kerk. De collectezak gaat sinds de pandemie niet meer langs de bankjes, maar staat naast de uitgang in de vorm van een collectebak. ,,Ik vermoed dat mensen hierdoor veel minder bijdragen aan de kerk."