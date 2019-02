'Je kunt pas liefhebben als je jezelf liefhebt'

De Bredase Stichting Bo neemt het op voor minderheidsgroeperingen in de breedste zin van het woord, doet. Bo gelooft in 'diversiteit en de acceptatie van alle identiteiten', zoals Boesveld het formuleert. ,,Bij dit project wilden we zoveel mogelijk variatie.'' Uiteindelijk zijn veertien mensen gefotografeerd, zeven mannen en zeven vrouwen.



De jongste is 25, de oudste eind 70. ,,Je zag dat ieder lichaam een eigen strijd heeft. Daarom willen we het laten zien. Dat kan confronterend voelen, maar dat is niet erg. Het is de dag van de liefde. En is het niet zo dat je alleen lief kunt hebben als je jezelf liefhebt?"