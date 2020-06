Je huis verduurzamen? Het kan in deze vijf stappen

Het startpunt is het energieverbruik verlagen, vertelt Andy van den Dobbelsteen. Hij is hoogleraar Climate Design & Sustainability aan de TU Delft. Zelf halveerde hij zijn energierekening. ,,En ik woon in een stadswoning dus zelfs in zo’n huis is het haalbaar.”



Stap 1: Meten is weten

Wat verbruikt het meeste energie in huis? Kijk eens goed naar de jaarafrekening. Hangen er halogeenlampen of zuinige led-varianten? Hoe oud is de koelkast en wasmachine? Na vijftien jaar is het volgens de hoogleraar tijd voor een nieuwe met a+++-label.