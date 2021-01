‘Je hoeft het niet met de avondklok eens te zijn, maar dan ga je de boel toch niet slopen?’

Openzetten gaskraan bestraft met 20 maanden

22 januari ULVENHOUT - ,,Het is een geluk dat de gevolgen niet veel ernstiger zijn geweest”, zegt de rechter die het vonnis uitspreekt tegen een 49-jarige Ulvenhouter. De man zette de gas- en waterkranen open in zijn appartement. En hij stichtte brand in een chalet in Oosterhout.