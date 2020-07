Je eigen kind uit de buik van een ander: ‘Wat zou een broertje of zusje voor Julie mooi zijn’

Omwonenden bouwplan willen naar de rechter: ‘Er is veel gepraat, maar nooit geluisterd’

9:00 TETERINGEN – Te massaal, te hoog, te weinig oog voor groen en voor de verkeersveiligheid. Het lijstje met ongenoegen dat omwonenden hebben over de nieuwbouw in hartje Teteringen is lang. Het plan is onlangs goedgekeurd door de raad, maar daarmee lijkt de kous niet af.