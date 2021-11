Je dorst lessen in de Amer of het Hollands Diep? Ecoloog Li An streeft naar drinkbaar rivierwater

In 2005 dronk ecoloog en filosoof Li An Phoa (41) voor het eerst een maandlang water rechtstreeks uit de rivier. Het water in de Canadese Rupert rivier was zo schoon dat ze het ongefilterd en onbewerkt kon drinken. Een bijzondere ervaring en het was voor haar dan ook een grote schok toen ze amper drie jaar later terugkeerde naar de rivier en werd gewaarschuwd om er niet meer uit te drinken.