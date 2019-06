Je digitale kennis bijspijkeren in een oldskool bus in Breda

Het is een onderdeel van de Digital Week van de gemeente; alle events daarvan zijn gratis te bezoeken. De Google-bus staat dinsdag nog bij het Florijn College, woensdag en donderdag op het Chasséveld en vrijdag keert hij weer terug naar het voorplein van het Chassé Theater.



,,We trekken door heel Nederland, want we zien dat daar een zekere behoefte voor is. Voor zelfstandig ondernemers kost bijscholing immers veel tijd en geld, wij hopen hen hiermee tegemoet te komen”, legt Arjan El Fassed, hoofd public policy van Google Nederland uit.