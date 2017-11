Jason jaagt zijn droom na in Prinsenbeek

,,Een jaar geleden hadden we hier een cd-presentatie van Kevin Nuijten. Jason sprong het podium op en deed een duet met ‘m. Ik was gelijk verkocht”, legt kroegeigenaar Henk Prins uit. Dat doet Jason vaker. Hij bezoekt graag optredens van Nederlandstalige artiesten en schroomt zeker niet voor een duet. ,,Hij kent alle teksten en maakt er een feestje van. Hij promoot artiesten ook via zijn Facebook”, weet openingsact Carlo van den Bliek.

Dromen najagen

Jason zelf is wat nerveus voor zijn aanstaande optreden, die pas om 6 uur op het programma staat. Veel last heeft hij niet van zijn aandoening. ,,Ik ga naar logopedie en eens in de zes weken naar het Sophia Kinderziekenhuis. Het houdt mij niet tegen om mijn dromen na te jagen”, zegt hij vrolijk. Vader Hein: ,,Jason roept altijd dat hem niets mankeert. Het zit ‘m namelijk niet in de weg. Het is zo’n ontzettend positief jong en langzaamaan kent iedereen in de scene hem.” Bij café D’n Henk voelt hij zich het meeste thuis. ,,Jason stelt altijd voor om te gaan. Dat vind papa wel leuk, mama wat minder”, grijnst Hein. Prins: ,,Deze single is ergens ook van dit café; we hebben echt geld ingezameld. Samen met diverse sponsors hebben we deze single uit kunnen brengen. Geweldig.”