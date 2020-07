Jarige Singelloop geeft startnummers weg

Aanmeldingen

,,Het enige wat je hoeft te doen is jezelf inschrijven ", aldus Flip Kitslaar van de organisatie, die inmiddels al rond de 600 aanmeldingen zit voor de alternatieve Singelloop Breda & Omstreken van dit jaar. ,,Daarmee liggen we ruim voor op de verwachtingen, zeker als je daarbij bedenkt dat deelnemers aan de Businessrun en groepen zich nog niet of nauwelijks hebben ingeschreven.”

Waar ook ter wereld

Deelnemers lopen dit keer in principe vanuit huis. Ze hebben de vrijheid om vertrektijd en route zelf te kiezen. Waar ook ter wereld. Zo wordt voorkomen dat te veel mensen tegelijk op dezelfde plek zijn. Een speciale app houdt via de satelliet afstand en snelheid bij.

Liefde voor Breda

,,We hebben via onze sponsoren al deelnemers in België, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Nigeria en het Midden-Oosten", aldus Kitslaar. ,,We zouden graag ook berichten ontvangen van Bredanaars op andere plekken in de wereld. We willen hen vragen een korte video op te nemen waarin zij hun liefde voor Breda uitspreken en ons vertellen waar zij de Alternatieve Singelloop Breda & Omstreken gaan lopen.”