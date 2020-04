Jarig zonder feest

columnMaandag is mijn moeder jarig. Ze wordt 81 jaar. Het is een leeftijd die ze zelf nauwelijks kan bevatten.

Mijn vader ligt vier maanden op haar voor. Hij werd in december 81. Toen hij destijds vol ongeloof zijn nieuwe leeftijd uitsprak, troostten we hem met een cliché: ,,Joh pap, het is maar een getal.” Het is zo’n losse opmerking die in coronatijd zijn waarde is verloren. Het is niet langer zomaar een getal.

Ze voelen zich fit, mijn ouders. Stomverbaasd belden ze onlangs over een kaartje dat op de deurmat lag. Een buurvrouw toonde haar medeleven. Vroeg of ze misschien een boodschap voor ze moest doen. ,,Alsof we stokoud zijn”, regeerde mijn vader.

Rode cirkel

In mijn agenda staat om zondag 5 april een rode cirkel. ‘Feestje mama’, staat erbij. Ik kijk ernaar, streep het dan door. We gaan niet, hebben we besloten. Het risico is te groot.

Het voelt tegennatuurlijk. Niemand van ons voelt zich ziek. Ik wil graag naar mijn moeder toe. Daar, in hun huis, 150 kilometer van Breda. Ik wil haar knuffelen, feliciteren. Maar het kan nu even niet.

Zonder troost

Ik moet denken aan de vader van een kennis van mijn vriend. Een kwieke tachtiger, slechts een paar jaar ouder dan mijn ouders. Zonder veel problemen leek hij richting 90 te stormen. Tot het virus hem greep.

Deze week stierf hij op een intensive care. Zonder naasten die hem liefdevol aanraakten, die troostend zijn hand konden pakken. Een kille dood met een uitgeklede uitvaart. Niet in een vol café met familie en vrienden, zoals hij had gewenst. Maar met slechts een handvol mensen. Elk op anderhalve meter van elkaar. Een enkeling met een mondkapje op.

Kwetsbaar

Mijn moeder is jarig maandag. En, al wil ze er zelf niks van weten, ze behoort, daar kunnen we niks aan veranderen, tot de groep ‘kwetsbare ouderen’.