Jaren verpieterende motor vernietigd, eigenaar wil duizenden euro's van gemeente Breda

Op de kinderboer­de­rij ontluikt de lente - maar niemand die het ziet

29 maart BREDA - Lente op de kinderboerderij. De bloembollen staan kleurrijk in bloei, de bomen en de sleedoorn staan in bloesem en de eerste geitjes zijn geboren. En ook in de schapenstal zet zaterdagochtend een lammetje de eerste stapjes. Het zoemt rond de insectenhotels en de sloot komt tot leven. Kinderboerderij Wolfslaar in Breda ligt er prachtig bij. Het enige wat ontbreekt, zijn de kinderen.