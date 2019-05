‘Jantje Foto’ leefde dubbel en mopperde nooit

Nog even stofhappen in buitenbad Wolfslaar in Bre­da-Zuid

11:41 BREDA - Het is nog even stofhappen voor de zwemliefhebbers in buitenbad Wolfslaar in Breda-Zuid. Maar over een paar weken moet het bad klaar zijn, belooft Dennis Keijzers van exploitant Optisport. Het zwembad is 1 mei geopend en de eerste diehards staan om 07.00 uur al te trappelen. ,,We hebben vanmorgen al zo'n honderd zwemmers gehad, onze vaste zwemmers.”